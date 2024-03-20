В АБХАЗИИ ОТВЕТИЛИ НА КРИТИКУ РОССИЙСКИМИ ТУРИСТАМИ ОТДЫХА НА ОЗЕРЕ РИЦА

«Разумеется, мы не можем сказать, что потребителя устраивает в Абхазии абсолютно всё, – заявил он aif.ru. – Но давайте по существу: найдите мне хоть один курорт в мире без негативных отзывов. Они есть везде, в том числе и о Сочи. Мне кажется, абхазский турбизнес развивается динамично, люди стараются и не стесняются учиться. Очень важно вообще, что желание улучшать сервис у абхазов есть. Конечно, есть минусы, я не буду здесь отрицать. По сервису у нас – не Бодрум, не Мальдивы и не Рио-де-Жанейро».

Далее, в ответ на отзывы граждан РФ, недовольных качеством еды и сервиса в кафе на озере Рица, Теймураз Хишба сообщил, что в любой стране существует «проблема главной достопримечательности», поэтому и в Венеции, и в Париже трудно найти вкусную еду:

«Это сложности любого места, через которое проходит гигантский поток туристов. Такое, хоть и далеко не повсеместно, происходит, и я не собираюсь это оправдывать. Скажу лишь одно – до владельцев общепита на Рице стало доходить. Да, человек приехал на один день, его накормили невкусно. Что он скажет друзьям? И думаете, хозяину оно надо? Он совсем без посетителей останется. Я думаю, там уже очень скоро всё будет в порядке».