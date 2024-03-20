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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ХХX МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА МІТТ

Новости Среда, 20 марта 2024 13:34
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ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ХХX МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА МІТТ

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ. Делегация Абхазии во главе с министром туризма Теймуразом Хишба принимает участие в ХХX Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства МІТТ – 2024, которая проходит с 19 по 21 марта в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». В состав абхазской делегации входят представители различных туркомпаний, туроператоров и трансфера Абхазии.

Представлена масштабная экспозиция, объединяющая более 790 участников из 58 регионов России и 29 стран мира. Более 790 экспонентов презентуют на выставке удивительные возможности международных направлений и российских регионов. Помимо актуальных предложений, некоторые участники порадуют гостей выставки интерактивами и презентациями.

В этом году абхазская продукция на MITT – 2024 представлена на стенде, стилизованном под известный Шакуранский каньон, символизирующий экологический и рекреационный потенциал страны.

Стенд сделан в виде фрагмента горного массива, с которого стекает прозрачная вода и падает на каменные глыбы. Впервые на выставке участвует команда этнопарка «Апсны» со своим артефактом – «Апсилийский доспех».

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Доспех является реконструкцией, проведённой на основании археологических находок, полученных видным советским, абхазским ученым, учеником Михаила Трапша Юрием Вороновым при археологических раскопках на территории исторической Апсилии – в крепости Цабал (село Цебельда Гулрыпшского района).

Раскопки проводились с 1977 года по 1978 год.

Военный доспех (акәылӡы) состоит из кирасы, наплечников, набедренников и шлема (акәылӡхылԥа).

Общий вес доспеха – 14,5 кг. Вооружение воина состоит из палаша (асаԥса), который также создан в результате реконструкции кинжала, двух копий абазгского тип (Аԥса), пращи (Ацәҳар), лука с колчаном (ахыци ахҭреи) и ромбовидного щита (аԥаԥырақ).

Создал реплику апсилийского доспеха Батал Джопуа.

MITT – Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства, которая проходит в Москве уже 30 лет.

Это международная деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнёров, а также узнать о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства на уникальных мероприятиях деловой программы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2024 13:39

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