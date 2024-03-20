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Абхазия Информ

НА НАБЕРЕЖНОЙ ОЧАМЧЫРЫ НАЙДЕН СТАРЫЙ СНАРЯД

Новости Среда, 20 марта 2024 18:48
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НА НАБЕРЕЖНОЙ ОЧАМЧЫРЫ НАЙДЕН СТАРЫЙ СНАРЯД

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ. На центральной набережной города Очамчыра, Хаджиев Наур и два брата – Аслан и Ираклий Калатал-оглы обнаружили старый снаряд от РПГ-7, который вынесло на пляж после недавнего шторма,

Дети сообщили о находке в милицию, после чего был вызван наряд МЧС, сотрудники которого изъяли и уничтожили данный снаряд.

Администрация Очамчырского района выражает благодарность юным горожанам за проявленную бдительность.

Об этом сообщает Очамчыра-информ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2024 18:52

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