НА НАБЕРЕЖНОЙ ОЧАМЧЫРЫ НАЙДЕН СТАРЫЙ СНАРЯД
Новости Среда, 20 марта 2024 18:48
Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ. На центральной набережной города Очамчыра, Хаджиев Наур и два брата – Аслан и Ираклий Калатал-оглы обнаружили старый снаряд от РПГ-7, который вынесло на пляж после недавнего шторма,
Дети сообщили о находке в милицию, после чего был вызван наряд МЧС, сотрудники которого изъяли и уничтожили данный снаряд.
Администрация Очамчырского района выражает благодарность юным горожанам за проявленную бдительность.
Об этом сообщает Очамчыра-информ.
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