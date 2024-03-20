ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕНИНГОВ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ . 27 и 28 марта 2024 года при поддержке проектного офиса ФАО ООН и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии пройдут тренинги под руководством международного эксперта Жан-Филиппа Роби. Во время тренингов будут охвачены следующие темы: зимняя обрезка и защита виноградной лозы от болезней.

Каждый день лекций будет разделен на теоретическую часть, которая будет проходить в конференц-зале «Эверест» в Сухуме, и практическую с выездом на виноградники.

Для предварительной записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру: +7940 772 42 35 с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме воскресенья.

Жан-Филипп Роби – доцент, преподаватель и исследователь в Научном институте виноградарства и вина Бордо с 1998 года. Он преподает виноградарство по системе обучения и адаптации растительного материала к педо-климату, включая экономический аспект.