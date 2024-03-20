Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ . Вице-президент, руководитель координационного штаба Бадра Гунба провёл рабочее совещание на территории аэропорта «Сухум» им. В.Г.Ардзинба, В нем приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Республики Абхазия Темур Ахиба, генеральный директор Международного аэропорта «Сухум» Наиль Батраев.

Участники совещания обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий в рамках реализации проекта. Продолжаются работы по сносу старых зданий и сооружений. На взлетно-посадочной полосе производится частичный демонтаж покрытия, завершен первый этап по расчистке обочин.

МЧС Республики Абхазия продолжает обследование территории на наличие взрывоопасных предметов, а также освобождение территории от деревьев и кустарников.

Бадра Гунба проинспектировал ход ремонтных работ, автомобильной дороги, ведущей в аэропорт, производимых по поручению президента. Он поручение Управлению капитального строительства по возведению локальных очистных сооружений для жителей многоэтажных домов авиагородка на время реконструкции магистралей. Также был дан ряд поручений министерствам и ведомствам, задействованным в реализации проекта.

По завершении совещания Бадра Гунба осмотрел ход демонтажных работ на взлетно-посадочной полосе.

«Очевидно, что работы ведутся в соответствии с графиком», – сказал вице-президент и подчеркнул необходимость придерживаться высокого уровня исполнения задач для сдачи объекта в намеченные сроки.

Развитие Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба осуществляется в рамках реализации инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации аэропорта «Сухум» и направлено на достижение достаточной пропускной способности, необходимой для прогнозируемого роста пассажиропотока.

Об этом сообщает сайт президента.