ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИЮТА «АЛЬ-ИСААФ»
Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ. По инициативе чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али, советника посольства – заведующего консульским отделом Гайса Аль-Харки и посла Ливии в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Бин Шаабана, в приюте Благотворительной ассоциации «Аль-Исааф» в Дамаске был организован «Ифтар» для детей-сирот.
Главы дипмиссий Абхазии и Ливии подчеркнули, что важно проявлять любовь и поддержку по отношению к детям и отметили роль местного сообщества в поддержке детских учреждений.
Ифта́р (араб. إفطار), разговéние – вечерний приём пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан. Проводится до или после вечерней молитвы по местному времени.
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