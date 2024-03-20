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Абхазия Информ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИЮТА «АЛЬ-ИСААФ»

Новости Среда, 20 марта 2024 19:16
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ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИЮТА «АЛЬ-ИСААФ»

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ. По инициативе чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али, советника посольства – заведующего консульским отделом Гайса Аль-Харки и посла Ливии в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Бин Шаабана, в приюте Благотворительной ассоциации «Аль-Исааф» в Дамаске был организован «Ифтар» для детей-сирот.

Главы дипмиссий Абхазии и Ливии подчеркнули, что важно проявлять любовь и поддержку по отношению к детям и отметили роль местного сообщества в поддержке детских учреждений.

Ифта́р (араб. إفطار‎), разговéние – вечерний приём пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан. Проводится до или после вечерней молитвы по местному времени.

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Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2024 19:24

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