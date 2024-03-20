 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС» ПРОШЕЛ В ПАРЛАМЕНТЕ

Новости Среда, 20 марта 2024 19:32
Оцените материал
(0 голосов)
«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС» ПРОШЕЛ В ПАРЛАМЕНТЕ

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ. В Парламенте в рамках «правительственного часа» состоялась встреча депутатов с министром просвещения Иналом Габлия. Участники встречи обсудили проблемы образования в республике. Министр выступил перед депутатами с докладом, в котором отразил деятельность министерства и задачи, стоящие в этой сфере.

В соответствии с законодательством Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ подготовил перечень вопросов, для заслушивания в рамках «правительственного часа».

Состоялось обсуждение проблем, связанных с разработкой проекта закона «Об образовании», принятым в первом чтении предыдущим созывом Парламента. В ходе дискуссии была отмечена актуальность скорейшего принятия закона, соответствующего современным реалиям, и необходимость ускорения работы в этом направлении.

Собравшихся волновали вопросы, связанные с концепцией национального образования, сложностью программы по абхазскому языку в абхазских и национальных школах, учебным планом, введением изучения английского языка в начальной школе за счёт уроков по русскому языку, освобождением от сдачи экзаменов спортсменов, участвующих в международных соревнованиях за пределами Абхазии.

Отдельное внимание было уделено вопросу обоснованности проведения совмещенного экзамена по алгебре и геометрии без предварительной апробации такого экзамена в средней школе, находящейся на балансе Министерства просвещения.

Подводя итоги «правительственного часа» спикер Лаша Ашуба подчеркнул необходимость усиления взаимодействия министерства с Парламентом.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2024 19:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИЮТА «АЛЬ-ИСААФ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.