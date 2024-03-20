«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС» ПРОШЕЛ В ПАРЛАМЕНТЕ

Сухум. 20 марта 2024. Абхазия-Информ . В Парламенте в рамках «правительственного часа» состоялась встреча депутатов с министром просвещения Иналом Габлия. Участники встречи обсудили проблемы образования в республике. Министр выступил перед депутатами с докладом, в котором отразил деятельность министерства и задачи, стоящие в этой сфере.

В соответствии с законодательством Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ подготовил перечень вопросов, для заслушивания в рамках «правительственного часа».

Состоялось обсуждение проблем, связанных с разработкой проекта закона «Об образовании», принятым в первом чтении предыдущим созывом Парламента. В ходе дискуссии была отмечена актуальность скорейшего принятия закона, соответствующего современным реалиям, и необходимость ускорения работы в этом направлении.

Собравшихся волновали вопросы, связанные с концепцией национального образования, сложностью программы по абхазскому языку в абхазских и национальных школах, учебным планом, введением изучения английского языка в начальной школе за счёт уроков по русскому языку, освобождением от сдачи экзаменов спортсменов, участвующих в международных соревнованиях за пределами Абхазии.

Отдельное внимание было уделено вопросу обоснованности проведения совмещенного экзамена по алгебре и геометрии без предварительной апробации такого экзамена в средней школе, находящейся на балансе Министерства просвещения.

Подводя итоги «правительственного часа» спикер Лаша Ашуба подчеркнул необходимость усиления взаимодействия министерства с Парламентом.