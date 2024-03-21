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Абхазия Информ

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯТО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Новости Четверг, 21 марта 2024 17:44
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ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯТО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Гулрыпшского РОВД в селе Мархяул обнаружена действующая майнинг-ферма, принадлежащая Атулян Олегу Амаяковичу.

Оборудование в количестве 8 единиц демонтировано и передано на склад Государственного комитета РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

В отношении владельца применена мера административного взыскания.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 21 марта 2024 17:48

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