ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯТО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ
Новости Четверг, 21 марта 2024 17:44
Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Гулрыпшского РОВД в селе Мархяул обнаружена действующая майнинг-ферма, принадлежащая Атулян Олегу Амаяковичу.
Оборудование в количестве 8 единиц демонтировано и передано на склад Государственного комитета РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору.
В отношении владельца применена мера административного взыскания.
Об этом сообщает сайт МВД.