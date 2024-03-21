ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ТЕНГИЗА СЕРГЕГИЯ

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ . Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Сергегия Тенгиза Игоревича по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования установлено, что 20 марта 2024 года примерно в 20 часов 10 минут, в городе Сухум, Сергегия Тенгиз Игоревич, на автомашине марки «Mercedes-Benz» модели «S-222» в кузове белого цвета, за государственным регистрационным номером О 840 ОВ – АВН, имея преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти Ханазарян А.С., прибыл к месту нахождения последнего возле дома №37 по улице Когония.

Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, понимая и сознательно допуская возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, Сергегия, из незаконно приобретенного, хранимого и носимого огнестрельного оружия неустановленного образца, калибра 9 мм, умышленно произвел в Ханазарян А.С. не менее 9 выстрелов, в результате чего последний скончался на месте.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержания Сергегия Т.И.