 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ОБРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И ИНВАЛИДОВ ОВНА

Новости Четверг, 21 марта 2024 18:01
Оцените материал
(0 голосов)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ОБРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И ИНВАЛИДОВ ОВНА

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. Согласно отчёту о деятельности Администрации Гулрыпшского района за 2023 год, было вспахано 800 га земли, в том числе – 86,21 га земельных угодий 120 семьям погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.   на сумму 419,2 тыс. рублей из резервного фонда Администрации. Кроме того, из местного бюджета было выделено 385 тыс. рублей на лечение кукурузы от вредителей, что демонстрирует комплексный подход к поддержке аграрного сектора.

И сегодня в районе продолжается масштабная программа бесплатных пахотных работ, направленная на поддержку социально уязвимых слоев населения, включая многодетные и малоимущие семьи. Пахотные работы по подготовке почвы к посеву, финансируемые из районного бюджета, ведутся на территории Гулрыпшского района уже десять лет.

Рафик Григорян, глава сельскохозяйственного управления района, подчеркнул важность ранней весенней вспашки, которая позволяет крестьянам посеять ранний сорт кукурузы уже в марте. Он также отметил проведение мониторинга полей для организации массовой вспашки в середине апреля.

По словам Нодара Качабава, директора РУП «МТС Гулрыпшского района», программа осуществляется при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия и Администрации района.

«В прошлом году было обработано более 86 га земли, а в текущем году в наших планах увеличить этот показатель до 100 га», – отметил Н. Качабава.

Прочитано 20 раз Последнее изменение Четверг, 21 марта 2024 18:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ТЕНГИЗА СЕРГЕГИЯ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.