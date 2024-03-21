АДМИНИСТРАЦИЯ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ОБРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И ИНВАЛИДОВ ОВНА

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ . Согласно отчёту о деятельности Администрации Гулрыпшского района за 2023 год, было вспахано 800 га земли, в том числе – 86,21 га земельных угодий 120 семьям погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на сумму 419,2 тыс. рублей из резервного фонда Администрации. Кроме того, из местного бюджета было выделено 385 тыс. рублей на лечение кукурузы от вредителей, что демонстрирует комплексный подход к поддержке аграрного сектора.

И сегодня в районе продолжается масштабная программа бесплатных пахотных работ, направленная на поддержку социально уязвимых слоев населения, включая многодетные и малоимущие семьи. Пахотные работы по подготовке почвы к посеву, финансируемые из районного бюджета, ведутся на территории Гулрыпшского района уже десять лет.

Рафик Григорян, глава сельскохозяйственного управления района, подчеркнул важность ранней весенней вспашки, которая позволяет крестьянам посеять ранний сорт кукурузы уже в марте. Он также отметил проведение мониторинга полей для организации массовой вспашки в середине апреля.

По словам Нодара Качабава, директора РУП «МТС Гулрыпшского района», программа осуществляется при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия и Администрации района.

«В прошлом году было обработано более 86 га земли, а в текущем году в наших планах увеличить этот показатель до 100 га», – отметил Н. Качабава.