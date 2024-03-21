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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Новости Четверг, 21 марта 2024 18:03
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с днем рождения.

«Уважаемый Сергей Викторович!

Позвольте от имени народа Республики Абхазия и от себя лично выразить искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения. Безупречный профессиональный путь, богатый опыт, верность своей стране и народу позволили завоевать Вам огромный международный авторитет и право считаться самым ярким дипломатом современности.

Вы являетесь блестящим профессионалом высокого уровня, человеком с твердой жизненной позицией и настоящим патриотом. Ваше участие в разрешении сложных международных вопросов способствует достижению мира и стабильности.

Ваша деятельность в области международных отношений и дипломатии является неоценимым вкладом в укрепление сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

В Абхазии высоко ценят Вашу роль в развитии абхазо-российских отношений и поддержку в укреплении нашего союзничества и стратегического партнерства во всех областях. Вы завоевали глубокое уважение, признательность и искреннюю любовь народа Республики Абхазия.

Убежден, что традиционно дружественный и высокий уровень взаимодействия между нашими странами будет и впредь способствовать расширению двустороннего сотрудничества в духе союзничества и интеграции в интересах наших народов.

В этот день, уважаемый Сергей Викторович, позвольте поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в службе на благо Отечества!»

Прочитано 18 раз Последнее изменение Четверг, 21 марта 2024 18:04

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