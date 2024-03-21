БЕСЛАН ЭШБА СЧИТАЕТ НЕУМЕСТНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛУ №1 И ЗДАНИЕ БЫВШЕГО ДЕТСКОГО САДА

«Здание по улице Гулиа вблизи первой школы находится на балансе Администрации столицы. Раньше там располагался детский сад «Солнышко» и у нас нет планов передавать его кому-либо в виду того, что у нас катастрофически не хватает мест для размещения детей в детских садах. Приблизительно на 40 процентов идет перенасыщение по всем детским садам. В 13 сухумских садах размещено 2 150 детей. К примеру, если по нормативу в одной группе должно быть 20-22 человек, то у нас размещается 30-35, а иногда до 40 детей. Поэтому планировать отдавать детский сад под школу – городскую или республиканскую, – считаю неверным предложением.

В наши планы входит восстановление здания детского сада, при малейшей возможности мы приступим к этому. В непосредственной близи от этого здания находится детский сад «Алиас». Там 5 групп, в которых 186 детей. Наглядно видно, что идет перенасыщение групп.

Поэтому говорить о том, что есть строение, которое надо восстанавливать и переводить его в начальную школу, я считаю это нецелесообразным и неуместным», – сказал Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.