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Абхазия Информ

В ТПП ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новости Четверг, 21 марта 2024 18:43
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В ТПП ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. По инициативе Торгово-промышленной палаты Абхазии прошла встреча предпринимателей – участников внешнеэкономической деятельности с представителями Государственного таможенного комитета и Федеральной таможенной службы России в Абхазии. ГТК представляли начальник главного Управления таможенного оформления и таможенного контроля Джемал Цейба и начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, российскую сторону – представитель ФТС Константин Козлов и главный государственный таможенный инспектор абхазского специализированного таможенного поста Евгений Спирин.

Открывая встречу, вице-президент ТПП Лана Киут напомнила, что палата является связующим звеном между бизнесом и госструктурами.

«Для нас весьма важно выявлять имеющиеся у предпринимателей проблемы и помогать находить пути выхода из них. Внешнеэкономическая деятельность – одна из сфер бизнеса, поэтому мы сегодня будем говорить и обмениваться мнениями на эту тему», – подчеркнула она.

Лана Киут отметила, что ковид и санкции против России, создали немало проблем и изменили логистику для многих предпринимателей, что, в свою очередь сказалось на их работе не лучшим образом. Настораживает предпринимателей и введение с 2025 года нового Таможенного кодекса, который был пересмотрен в рамках гармонизации законодательства Абхазии и России.

В свою очередь Джемал Цейба подчеркнул, что главная задача ГТК – пополнение бюджета государства. По его словам, сегодня на учете в Госкомитете стоят 1774 участника ВЭД, от работы которых зависит выполнение плановых показателей комитета. Он отметил, что план за 2023 год выполнен ГТК на 129% – все это благодаря импортерам и экспортерам, при этом число участников ВЭД постоянно растет, как и сам товарооборот.

Цейба напомнил, что с 2023 года ГТК перешел на 10-значный код оформления товаров, что способствовало их детализации.

«Что касается нового Таможенного кодекса, то мы постарались максимально подогнать его под наши реалии и, уверен, что у участников ВЭД не будет с ним проблем», – считает начальник управления.

Асида Квициния напомнила, что финансовые поступления в казну государства напрямую зависят от своевременной уплаты таможенных платежей. При этом, она обратила внимание участников встречи на существующие проблемы с брокерскими компаниями, услугами которых пользуются участники ВЭД. Она призвала предпринимателей усилить контроль за работой этих компаний.

«Мы понимаем, что вы вовремя вносите платежи, но брокеры не всегда ответственно относятся к своей работе и из-за этого потом возникают проблемы», – подчеркнула Квициния. Она также напомнила, что за некоторыми участниками ВЭД числятся многомиллионные задолженности.

Представитель ФТС РФ в РА Константин Козлов назвал Торгово-промышленную палату – необходимой площадкой, где представители двух служб имеют возможность напрямую встретиться с предпринимателями и ответить на их вопросы.

В свою очередь, главный государственный таможенный инспектор абхазского специализированного таможенного поста Евгений Спирин отметил, что у экспортеров, с которыми он работает, не существует проблем, в том числе благодаря оформляемым ТПП документам.

Представители бизнеса не согласились с мнением, что переход на 10-значный код оформления прошел для них безболезненно. Это новшество, по их словам, привело к увеличению сроков и удорожанию оформления документов, практически все счет-фактуры приходится делать вручную, а это зачастую 8-10 тысяч наименований и весьма трудоемкий процесс.

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В этой связи они интересовались: намерено ли ГТК создать специальную программу, чтобы облегчить работу предпринимателей.

Как отметили представители ГТК, такой вопрос в Госкомитете прорабатывается, но пока все упирается в финансирование разработки и содержание такой программы.

Поднимали предприниматели и проблему взимания так называемого ввозного НДС, вопросы транзита, проблему с выгрузкой уже задекларированного товара на российской границе при выборочных проверках. Сетовали они и на повышение на 7% российских импортных таможенных пошлин на непродовольственные товары, что в итоге сказывается на стоимости реализуемой продукции.

Отдельно отмечалось, что при разработке законов не учитывается мнение бизнеса и создание условий для его работы. Предприниматели признавали, что налоги и таможенные платежи нужны, но, тем не менее, принятые законы должны способствовать развитию предпринимательства.

Подводя итоги мероприятия, вице-президент ТПП Лана Киут отметила, что такие встречи станут регулярными и предложила участникам ВЭД изложить проблемы и вопросы в письменном виде, чтобы затем палата передала их в соответствующие структуры для поиска решений.

В мероприятии приняла участие начальник Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства ТПП Саида Кутарба.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 21 марта 2024 19:12

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