ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ . В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, в котором представитель президента в Парламенте Батал Айба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, глава Администрации города Сухума Беслан Эшба, исполняющий обязанности главы Гудаутского района Рауль Лолуа, представители Абхазского государственного университета, Национального банка Республики Абхазия и другие официальные лица.

В рамках повестки дня был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об акцизах», который направлен на внесение в законодательство положений, освобождающих ввозимые виноматериалы от взимания акциза. По мнению авторов, данное изменение позволит сократить отвлечение оборотных средств отечественных предприятий, осуществляющих производство винодельческой продукции.

По итогам обсуждения, Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии для принятия его в первом чтении.

Участники заседания обсудили проект закона Республики Абхазия «О валютном регулировании и валютном контроле», который устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и контроля, полномочия органов валютного регулирования, а также определенные права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения официальной валютой Республики Абхазия и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Впервые на законодательном уровне в Абхазии вводятся понятия «резидент» и «нерезидент» для целей валютного регулирования. До этого данные понятия использовались в нормативных актах банка Абхазии, но не были установлены на законодательном уровне.

В случае принятия, закон о валютном регулировании и валютном контроле будет являться принципиально новым для республики, требующим принятия подзаконных нормативных актов Кабинета Министров и банка Абхазии.

Затем состоялось обсуждение проекта закона «Об упрощенной системе налогообложения», который направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощения процедуры налогообложения и представления отчетности. Главной целью законопроекта, по мнению авторов, является создание благоприятных условий для развития в малого и среднего предпринимательства. Законопроект готовится к принятию во втором чтении.

Депутатами принято решение на площадке комитета продолжить работу над данными законопроектами.

В ходе заседания его участники обсудили законопроект «Об установлении отчислений в Республиканский бюджет от деятельности Рицинского реликтового национального парка и РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр».

Представленным законопроектом предлагается установить отчисления части доходов, полученных от посещения Рицинского национального парка, в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение (за исключением билетов, реализованных детям от 8 до 12 лет по установленной стоимости) и отчисления части доходов, полученных от посещения РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр» в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение (за исключением льготных билетов).

Разработчики законопроекта его целью считают повышение результативности расходов, укрепления финансовой дисциплины и консолидации доходов бюджета для целей контроля за их поступлением. Ими предусматривается, что отчисления от стоимости каждого реализованного экскурсионного билета от посещения Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры, будут направляться в республиканский бюджет в размере 100 %.

В результате активной дискуссии по данному вопросу, депутаты решили временно отложить его обсуждение.