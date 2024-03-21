В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК «ОЧАМЧЫРА OPEN CUP» ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ
Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. С 29 по 31 марта в городе Очамчыра пройдет международный кубок «Очамчыра Open Cup» по каратэ кекусинкай памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. В турнире примут участие около 150 спортсменов из городов и районов Абхазии, Ростова-на-Дону, Чечни и Крыма. Соревнования пройдут среди спортсменов 6-9, 10-17 лет.
29 марта состоится мандатная комиссия по допуску на турнир. 30 марта – соревнования среди спортсменов 6-9 лет, 31 марта – 10-17 лет.
Главный судья турнира среди спортсменов 6-9 лет – президент Федерации каратэ кекусинкай РА, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.
Главный судья турнира среди спортсменов 10-17 лет – судья всероссийской категории, судья международной категории, президент общественной организации «Московская Областная Федерация кекусинкай каратэ» Василий Богушов.
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