В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК «ОЧАМЧЫРА OPEN CUP» ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. С 29 по 31 марта в городе Очамчыра пройдет международный кубок «Очамчыра Open Cup» по каратэ кекусинкай памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. В турнире примут участие около 150 спортсменов из городов и районов Абхазии, Ростова-на-Дону, Чечни и Крыма. Соревнования пройдут среди спортсменов 6-9, 10-17 лет.