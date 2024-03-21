ДАНИИЛ ДУНАМАЛЯН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В УТС В АНТАЛЬЕ

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. Воспитанник сухумского «Динамо» Даниил Дунамалян в составе юношеской сборной России 2009 года рождения принимает участие в учебно- тренировочных сборах в Анталье. Юноши #U15 сыграют три товарищеские игры: с турецким «Антальяспором» и сборной Таджикистана.