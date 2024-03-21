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Абхазия Информ

ДАНИИЛ ДУНАМАЛЯН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В УТС В АНТАЛЬЕ

Новости Четверг, 21 марта 2024 19:15
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ДАНИИЛ ДУНАМАЛЯН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В УТС В АНТАЛЬЕ

Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. Воспитанник сухумского «Динамо» Даниил Дунамалян в составе юношеской сборной России 2009 года рождения принимает участие в учебно- тренировочных сборах в Анталье. Юноши #U15 сыграют три товарищеские игры: с турецким «Антальяспором» и сборной Таджикистана.

Первая игра с «Антальяспором» завершилась победой юношеской сборной со счетом 4:2. Даниил – автор четвертого гола.

Даниил Дунамалян является воспитанником тренера Мераба Квеквескири. В Академию ПФК ЦСКА юный полузащитник из Абхазии был зачислен в феврале 2022 года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 21 марта 2024 19:17

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