ДАНИИЛ ДУНАМАЛЯН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В УТС В АНТАЛЬЕ
Сухум. 21 марта 2024. Абхазия-Информ. Воспитанник сухумского «Динамо» Даниил Дунамалян в составе юношеской сборной России 2009 года рождения принимает участие в учебно- тренировочных сборах в Анталье. Юноши #U15 сыграют три товарищеские игры: с турецким «Антальяспором» и сборной Таджикистана.
Первая игра с «Антальяспором» завершилась победой юношеской сборной со счетом 4:2. Даниил – автор четвертого гола.
Даниил Дунамалян является воспитанником тренера Мераба Квеквескири. В Академию ПФК ЦСКА юный полузащитник из Абхазии был зачислен в феврале 2022 года.
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