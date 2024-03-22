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Абхазия Информ

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЛЕСОВ

Новости Пятница, 22 марта 2024 16:41
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ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЛЕСОВ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) провел мероприятие со студентами биолого-географического факультета, посвященное Международному дню лесов в Бзыбском ущелье в Гудаутском районе. Оно было направлено на просвещение и вдохновление нового поколения экологов, способствуя лучшему пониманию проблем, с которыми сталкиваются леса и особенно самшитовые деревья в Абхазии. Мероприятие прошло в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.

21 марта в мире отмечается Международный день лесов, который был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, идея была поддержана ФАО ООН.

Тема Международного дня лесов в 2024 году: «Леса и инновации: Новые решения для лучшего мира».

Эксперт ФАО прочитал подробную лекцию о биологии, жизненном цикле вредителей и болезнях, поражающих самшитовые леса в Абхазии, уделяя внимание причинам их появления и последствиям, которые они приносят. Специалист Института экологии рассказал о современных методах топологической съемки и потенциале этого метода для оценки лесных экосистем. В рамках практической части мероприятия студенты совместно с экспертом ФАО провели оценку состояния самшитовых деревьев в Абхазии. Они подсчитали количество живых и погибших деревьев на квадратный метр и выявили разные повреждения и грибковые заболевания. Это позволило им узнать больше о состоянии самшитовых лесов в этом районе и понять воздействие вредителей на местную экосистему.

«Сегодня в Международный день лесов студенты-биологи смогли ознакомиться с

передовыми методами мониторинга состояния лесов. Защита леса – одна из актуальных задач для целей устойчивого развития. Ведь Леса в Абхазии играют важную роль в регуляции климата, носят водоохранную роль, поддерживают биоразнообразие, являются домом для многих животных. Студенты собирали цифровые данные о состоянии самшитового леса, научились делать топологическую основу и переносить полученные данные на цифровые макеты местности. Сегодня наука не стоит на месте в вопросах экологии, появляются программные продукты, техника для оценки состояния лесов. Благодаря таким мероприятиям студенты могут ознакомиться с ними и вживую попробовать применение этих современных методов», – рассказал эксперт проектного офиса ФАО ООН Михаил Кирия.

Это мероприятие стало прекрасной возможностью для студентов принять активное участие в содействии устойчивому развитию лесов в Абхазии и внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 22 марта 2024 16:46

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