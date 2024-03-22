В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯТО 177 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. В селе Гумиста Сухумского района в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконных подключений к электросети и осуществления добычи криптовалюты сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, УКОН МВД и сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району совместно со специалистами Госстандарта Абхазии обнаружена майнинг-ферма.