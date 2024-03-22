В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯТО 177 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ
Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. В селе Гумиста Сухумского района в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконных подключений к электросети и осуществления добычи криптовалюты сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, УКОН МВД и сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району совместно со специалистами Госстандарта Абхазии обнаружена майнинг-ферма.
177 аппаратов, принадлежащих Ашуба Руслану Александровичу и Жовнир Георгию Тимуровичу, были размещены на территории частного нежилого строения по ул. Эшерская, 9-й проезд.
Оборудование демонтировано, изъято и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.
В отношении владельцев применена мера административного взыскания.
Об этом сообщает сайт МВД.