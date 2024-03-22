В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ . Сотрудниками УКОН МВД Абхазии задержан житель Ярославской области Российской Федерации Ефимов Григорий Андреевич, 2002 г.р., подозреваемый в сбыте наркотического средства в г. Сухум. При личном досмотре у задержанного обнаружены заизолированные свертки, которые он хранил в носимой обуви. В 18-ти изъятых у гражданина Ефимова свертках содержалось белое порошкообразное вещество.

Как пояснил задержанный, данное наркотическое средство он приобрел на территории Российской Федерации, в г. Москва, и привет в обуви для последующего распространения путем тайных закладок в Абхазии. Места с заготовленным к реализации свертком наркотического средства Ефимов фотографировал и с указанием геолокации отправлял через мессенджер WhatsApp координатору под псевдонимом «Максим». За всю проделанную работу задержанный должен был получить денежное вознаграждение от 150 до 200 тысяч рублей.

Ранее сделанные закладки, подготовленные к продаже Григорием Ефимовым, были изъяты сотрудниками УКОН МВД в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного и при непосредственном его участии в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.

В общей сложности, масса исследованного в экспертно-криминалистическом центре МВД вещества, которое было изъято при личном досмотре гражданина Ефимова и в местах, ранее сделанных им «тайных закладок», составляет 19,343 граммов наркотического средства «метадон», что является особо крупным размером.

Григорий Ефимов санкционирован к содержанию под стражей. расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 224 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.