В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ
Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД Абхазии задержан житель Ярославской области Российской Федерации Ефимов Григорий Андреевич, 2002 г.р., подозреваемый в сбыте наркотического средства в г. Сухум. При личном досмотре у задержанного обнаружены заизолированные свертки, которые он хранил в носимой обуви. В 18-ти изъятых у гражданина Ефимова свертках содержалось белое порошкообразное вещество.
Как пояснил задержанный, данное наркотическое средство он приобрел на территории Российской Федерации, в г. Москва, и привет в обуви для последующего распространения путем тайных закладок в Абхазии. Места с заготовленным к реализации свертком наркотического средства Ефимов фотографировал и с указанием геолокации отправлял через мессенджер WhatsApp координатору под псевдонимом «Максим». За всю проделанную работу задержанный должен был получить денежное вознаграждение от 150 до 200 тысяч рублей.
Ранее сделанные закладки, подготовленные к продаже Григорием Ефимовым, были изъяты сотрудниками УКОН МВД в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного и при непосредственном его участии в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.
В общей сложности, масса исследованного в экспертно-криминалистическом центре МВД вещества, которое было изъято при личном досмотре гражданина Ефимова и в местах, ранее сделанных им «тайных закладок», составляет 19,343 граммов наркотического средства «метадон», что является особо крупным размером.
Григорий Ефимов санкционирован к содержанию под стражей. расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 224 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.
Об этом сообщает сайт МВД.
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