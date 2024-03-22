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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ

Новости Пятница, 22 марта 2024 16:57
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В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД Абхазии задержан житель Ярославской области Российской Федерации Ефимов Григорий Андреевич, 2002 г.р., подозреваемый в сбыте наркотического средства в г. Сухум. При личном досмотре у задержанного обнаружены заизолированные свертки, которые он хранил в носимой обуви. В 18-ти изъятых у гражданина Ефимова свертках содержалось белое порошкообразное вещество.

Как пояснил задержанный, данное наркотическое средство он приобрел на территории Российской Федерации, в г. Москва, и привет в обуви для последующего распространения путем тайных закладок в Абхазии. Места с заготовленным к реализации свертком наркотического средства Ефимов фотографировал и с указанием геолокации отправлял через мессенджер WhatsApp координатору под псевдонимом «Максим». За всю проделанную работу задержанный должен был получить денежное вознаграждение от 150 до 200 тысяч рублей.

Ранее сделанные закладки, подготовленные к продаже Григорием Ефимовым, были изъяты сотрудниками УКОН МВД в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного и при непосредственном его участии в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.

В общей сложности, масса исследованного в экспертно-криминалистическом центре МВД вещества, которое было изъято при личном досмотре гражданина Ефимова и в местах, ранее сделанных им «тайных закладок», составляет 19,343 граммов наркотического средства «метадон», что является особо крупным размером.

Григорий Ефимов санкционирован к содержанию под стражей. расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 224 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 22 марта 2024 17:02

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