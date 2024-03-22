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Абхазия Информ

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАНОВЫЙ РЕЙД ВДОЛЬ АКВАТОРИИ СУХУМА

Новости Пятница, 22 марта 2024 17:03
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Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный плановый рейд вдоль акватории Сухума. Проверялась прибрежная инфраструктура по эксплуатации маломерных судов.

Помимо рыбацких лодок различного класса были осмотрены и рыболовецкие корабли на предмет технического состояния судов и наличия разрешительной документации.

Проверка не выявила каких-либо серьёзных нарушений.

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