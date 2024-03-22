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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ

Новости Пятница, 22 марта 2024 17:05
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В КАБМИНЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, посвященное вопросам состояния энергоснабжения республики. В рабочей встрече приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр финансов Владимир Делба, председатель парламентского Комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, директор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия и заместитель директора, главный инженер Тенгиз Гирджинба.

Премьер-министр поручил Минэнерготрансу республики совместно «Черноморэнерго» спрогнозировать объем потребления электроэнергии во втором квартале 2024 года и подготовить дополнительные предложения по предупреждению перебоев в электроснабжении республики.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 22 марта 2024 17:07

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