«РУСДРАМ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»: ИРАКЛИЙ ХИНТБА ПОДВЕЛ ИТОГИ 42 СЕЗОНА

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ . Генеральный директор Русского драматического театра им. Ф. Искандера Ираклий Хинтба провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы театра в 2023 году и планам на текущий сезон. Руководитель РУСДРАМа отметил, что в театре происходит много событий, поэтому очень важно зафиксировать то, что уже сделано.

«Когда мы только начинали, у некоторых наших «поклонников» возникло мнение, что первоначальный успех театра связан в основном с эффектом новизны, а поддерживать активный режим работы можно максимум два года, дальше будет сложно», – вспомнил он.

Например, существовала определенная сезонность посещаемости, связанная с приездом летом в Абхазию туристов, но ее удалось преодолеть. Их года в год театр работает практически каждый день, даже в феврале и марте зрительские залы полные.

«Секрет в том, что настоящий театр только так и должен работать. Когда артисты ежедневно выходят на сцену, то на интриги, которые часто бывают в творческих коллективах, просто не остается ни времени, ни сил», – сказал он.

Гендиректор уверен, что театр Искандера движется по правильному пути, и основные показатели прошедшего сезона вселяют надежду на 2024 год.

Прошлый год, по мнению Хинтба, был одним из самых успешных. Об этом говорят следующие результаты работы: на сцене РУСДРАМа показали 270 репертуарных спектаклей; труппа 12 раз выезжала на гастроли в Россию; выпущено шесть новых спектаклей. Кроме того, с большим успехом прошли гастроли театра «Мастерская» и Русского государственного драматического театра им. М. Лермонтова из Грозного, которые показали на сцене РУСДРАМа шесть спектаклей. Всего в театре прошло 305 мероприятий. Культурные связи между Россией и Абхазией, по словам гендиректора, очень насыщенные.

«Русский театр – это живительный источник для всего театрального мира. Нам чрезвычайно важна поддержка РФ. Все наши гастроли проходят за счет принимающей стороны. Таким образом, наша культура становится более открытой для граждан России. Мы чувствуем их интерес к себе не только на гастролях, но и в Абхазии. К нам в театр приезжают зрители из многих городов России, и это прекрасно», – считает он.

Гендиректор рассказал, что большое внимание уделяется профессиональной подготовке кадров в лучших театральных вузах РФ: в Высшем театральном училище (институте) им. М. Щепкина на втором курсе обучаются 14 студентов из Абхазии; в ГИТИСе на актерском отделении проходит подготовку Эмиль Петров, а по звукорежиссуре – Артем Жордания; в Высшей школе сценических искусств обучается по направлению «художник по свету» Илларион Пасания.

«Я часто приезжаю в Москву, чтобы посмотреть, как сдают экзамены наши студенты. Вы знаете, это уже совсем другие люди, с другим взглядом. Среда, в которой им посчастливилось развиваться, оказывает на них огромное культурное воздействие», – отметил он.

Хинтба подчеркул, что в 2023 году РУСДРАМ в рамках поддержки русских театров из десяти стран получил финансирование на замену оборудования и выпуск одного спектакля по русской классике. Этот проект реализован по инициативе министра культуры России Ольги Любимовой при поддержке Владимира Путина.

«Мы обновили парк светового оборудования, в том числе пульт, приобрели проектор и два звуковых пульта, а также заменили всю акустику в зале», – отметил он и добавил, что по техническому оснащению театр ни в чем не уступает лучшим столичным театрам России.

На текущий сезон запланирована большая гастрольная программа. Театр покажет свои лучшие спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске и на Сахалине. Кроме того, Ираклий Хинтба приглашен на ряд важных конференций.

«В России есть большой интерес к тому, как нам удалось сделать успешным театр в сравнительно небольшом городе», – сказал он.

Первой премьерой 2024 года станет комедия У. Шекспира «Виндзорские проказницы», которую поставит режиссер Антон Корнилов. Премьера намечена на 31 марта и 1 апреля.

«Это первое обращение к Шекспиру в РУСДРАМе. Получается очень красивый и смешной спектакль с великолепными актерскими работами, удивительными светом и декорациями. Такое пропустить нельзя», – уверен руководитель театра.

Вторая премьера – спектакль «Пастух Махаз» по Искандеру пройдет 24 и 25 мая. Режиссер Олеся Невмержитская, художник-постановщик Виталий Кацба.

«Эскиз этого спектакля – победитель режиссерской лаборатории «Сандро» в 2023 году», – добавил Хинтба.

Об этом сообщает Апсныпресс.