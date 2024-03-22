В ООО «СОФИЯ» ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ОБРЕЗКЕ ЦИТРУСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ . Сельскохозяйственное предприятие, арендуемое ООО «София» в Гулрыпшском районе с 2005 года, активно занимается обновлением своих плантаций. С 20 февраля здесь ведутся работы по обрезке цитрусовых деревьев и расчистке от сухой растительности, закладывая основу для будущего урожая.

Главный агроном Вартан Боян рассказал о том, что летом будут проводиться работы по защите деревьев от вредителей с помощью специализированных препаратов, предоставляемых Министерством сельского хозяйства Абхазии.

Такие меры, по словам Бояна, необходимы для обеспечения благоприятных условий для роста более 20 тысяч деревьев мандаринов, возраст которых превышает 50 лет.

Ожидания от текущего года высоки: предполагается собрать до 500 тонн цитрусовых, что существенно превысит прошлогодний урожай в 200 тонн. Это станет возможным благодаря уходу за плантациям и тщательной борьбе с новыми болезнями и вредителями.

Проблема нехватки рабочей силы, усугубляемая оттоком молодежи из сел, остается актуальной для предприятия. Однако, как отметил руководитель районного сельхозуправления Рафик Григорян, коллектив ООО «София» не теряет оптимизма и продолжает работу по восстановлению и расширению плантаций, стремясь занять лидирующие позиции в цитрусоводстве страны.

«В контексте стратегического развития Абхазии, сельскохозяйственная отрасль является ключевой. Успехи и инициативы на подобных предприятиях, как ООО «София», демонстрируют потенциал для обеспечения сельскохозяйственной безопасности и продовольственной самодостаточности страны», – отметил Р. Григорян.

Органы государственной власти, курирующие сельское хозяйство, оказывают всестороннюю поддержку агропредприятиям, обеспечивая их необходимыми препаратами и содействуя реализации выращенной ими продукции.