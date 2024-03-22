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Абхазия Информ

ГОССТАНДАРТ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТ 30 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВЕДОМСТВА

Новости Пятница, 22 марта 2024 17:55
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ГОССТАНДАРТ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТ 30 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВЕДОМСТВА

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. Председатель комитета Нарсоу Сангулия лично поздравил коллектив с этим знаковым событием. Как подчеркнул руководитель Госкомитета, «Юбилей – это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи. Стоящие перед нами цели никогда не были простыми, но мы успешно выполняем производственные задачи, продолжаем совершенствоваться и развиваться. Благодаря мастерству коллектива, самоотдаче и способности решать поставленные задачи, порой в сложных и экстремальных условиях, Госстандарт добился высоких и эффективных показателей в работе».

Руководство комитета отметило значительный вклад в работу «ветеранов» ведомства, стоявших у истоков его становления и вручила им памятные подарки.

«Ваш профессионализм, опыт и поддержка не имеют цены. Именно вы являетесь примером, на который равняются молодые специалисты, вступающие в наш коллектив, готовые перенять ваш опыт и приумножить его. Уверен, что и в будущем нам удастся продолжить работать эффективно и слаженно. Низкий вам поклон и пожелания крепкого здоровья и долголетия!» – сказал Н.Т. Сангулия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 22 марта 2024 17:57

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