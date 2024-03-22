ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА КОМАНД АГУ И МГУ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ . В Абхазском государственно университете прошла товарищеская встреча команд АГУ и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова – участниц международной научной студенческой олимпиады по истории экономических учений. Олимпиада организована в рамках Международной научно-практической конференции по экономике «Глобальные изменения в мирохозяйственном укладе и перспективы новой экономической реальности: теория, методология, практика».

Встреча была насыщена интеллектуальными играми: студенты обеих команд продемонстрировали свои знания и умения, соревнуясь в ответах на вопросы и решении задач. В итоге игра завершилась вничью. По словам студентов, такого рода встречи помогают им не только развивать свои интеллектуальные способности, но и находить новых друзей и вдохновение для дальнейших достижений.

По завершении мероприятия обе команды принял ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, где в торжественной обстановке всем были вручены сертификаты об участии в товарищеском матче и вручены памятные подарки. На встрече с руководством вуза также присутствовала руководитель делегации Московского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент Майя Слудковская.

Студенты поблагодарили ректора за встречу и теплый прием, а также всех организаторов мероприятия.