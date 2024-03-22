РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Г.ГУДАУТА НАЧНУТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. И.о. главы Администрации Гудаутского района Рауль Лолуа, начальник ГРСУ Дикран Хинтба, начальник районного отдела финансов Роман Гамисония и заместитель главы района по ЖКХ Виталий Агрба осмотрели музыкальную школу города Гудаута.
Учитывая нынешнее бедственное состояние, аварийность отдельно взятых классов, руководством района было принято решение провести ремонтно-восстановительные работы музыкальной школы имени Ивана Куруа.
Годами ранее, Народная артистка Республики Абхазия и Российской Федерации, Хибла Герзмава выделила 1.000.000 рублей на восстановление школы. Как заверил Рауль Лолуа, эти и другие дополнительные средства из местного бюджета будут направлены на ремонтные работы внутри объекта.
По поручению и.о. главы района, на начальном этапе будет подготовлен перечень первоочередных мероприятий.
.