РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Г.ГУДАУТА НАЧНУТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ . И.о. главы Администрации Гудаутского района Рауль Лолуа, начальник ГРСУ Дикран Хинтба, начальник районного отдела финансов Роман Гамисония и заместитель главы района по ЖКХ Виталий Агрба осмотрели музыкальную школу города Гудаута.

Годами ранее, Народная артистка Республики Абхазия и Российской Федерации, Хибла Герзмава выделила 1.000.000 рублей на восстановление школы. Как заверил Рауль Лолуа, эти и другие дополнительные средства из местного бюджета будут направлены на ремонтные работы внутри объекта.

По поручению и.о. главы района, на начальном этапе будет подготовлен перечень первоочередных мероприятий.

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