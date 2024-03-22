МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ И «АГЕНТИКА ТРЕВЭЛ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ . Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и генеральный директор ООО «АГЕНТИКА ТРЕВЭЛ» (торговый знак B2B.Ostrovok) Дарья Кочеткова, в рамках XXX Международной туристической выставки подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития, создания и продвижения межрегиональных туристских маршрутов, привлечения дополнительных туристских потоков.

Приоритетными направлениями сотрудничества в рамках соглашения являются:

– информационное взаимодействие и новостной обмен по вопросу продвижения Республики Абхазия, как региона благоприятного для развития туризма;

– организационное взаимодействие по формированию и развитию новых туристских продуктов Республики Абхазия;

– содействие участию сторон в мероприятиях, в том числе международных выставках и форумах;

– содействие расширению деловых и развитию всесторонних связей между сторонами.

В целях реализации Соглашения стороны разработали и утвердили план мероприятий, который будет являться неотъемлемой частью Соглашения.