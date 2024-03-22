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Абхазия Информ

МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ И «АГЕНТИКА ТРЕВЭЛ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Пятница, 22 марта 2024 18:43
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МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ И «АГЕНТИКА ТРЕВЭЛ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и генеральный директор ООО «АГЕНТИКА ТРЕВЭЛ» (торговый знак B2B.Ostrovok) Дарья Кочеткова, в рамках XXX Международной туристической выставки подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития, создания и продвижения межрегиональных туристских маршрутов, привлечения дополнительных туристских потоков.

Приоритетными направлениями сотрудничества в рамках соглашения являются:

информационное взаимодействие и новостной обмен по вопросу продвижения Республики Абхазия, как региона благоприятного для развития туризма;

– организационное взаимодействие по формированию и развитию новых туристских продуктов Республики Абхазия;

– содействие участию сторон в мероприятиях, в том числе международных выставках и форумах;

– содействие расширению деловых и развитию всесторонних связей между сторонами.

В целях реализации Соглашения стороны разработали и утвердили план мероприятий, который будет являться неотъемлемой частью Соглашения.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 22 марта 2024 18:50

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