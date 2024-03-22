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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВСТРЕТИЛСЯ С КАЛУЖСКИМИ ДЕПУТАТАМИ

Новости Пятница, 22 марта 2024 18:46
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВСТРЕТИЛСЯ С КАЛУЖСКИМИ ДЕПУТАТАМИ

Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра туризма Абхазии Теймураза Хишба с сенатором Совета Федерации от Калужской области Александром Савиным и председателем законодательного собрания Калужской области Геннадием Новосельцевым. Во встрече также участвовали министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов, депутат законодательного собрания Калужской области Вадим Витьков и депутат городской думы города Калуги Карп Диденко.

Основной темой встречи стал вопрос, связанный с поддержкой многодетных семей военнослужащих, погибших в СВО при исполнении служебных обязанностей.

Министр отметил, что Абхазия готова оказать всестороннюю поддержку в организации отдыха для детей из многодетных семей военнослужащих – участников СВО из Калужской области на курортах Абхазии.

Также, обсуждались вопросы, связанные с налаживанием связей Абхазии с Калужской областью в сфере туризма, спорта и культуры.

Во время встречи, Геннадий Новосельцев и Александр Савин вручили Теймуразу Хишба благодарственное письмо от законодательного собрания Калужской области «За активную общественно-политическую деятельность и большой личный вклад в развитие отношений между Калужской областью и Республикой Абхазия».

Благодарственное письмо вручалось в штабе общественной поддержки кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 22 марта 2024 18:49

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