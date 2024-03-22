ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ПО ТУРИЗМУ ВЕНЕСУЭЛЫ АЛИ ПАДРОНОМ
Сухум. 22 марта 2024. Абхазия-Информ. В рамках международной выставки туризма и индустрии гостеприимства «MITT-2024» состоялась встреча министра туризма Абхазии Теймураза Хишба с министром по туризму Боливарианской Республики Венесуэла Али Падроном.
На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в России и Абхазии Хесус Саласар, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния, а также, заместитель министра по туризму Боливарианской Республики Венесуэла Летисия Гомес.
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