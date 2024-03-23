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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В «КРОКУС СИТИ ХОЛЕЕ» В КРАСНОГОРСКЕ

Новости Суббота, 23 марта 2024 13:12
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АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В «КРОКУС СИТИ ХОЛЕЕ» В КРАСНОГОРСКЕ

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта в «Крокус Сити Холее» в Красногорске.

В телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

«Глубоко потрясен известием о трагической гибели невинных людей в результате бесчеловечного и чудовищного террористического акта в Подмосковье.

Решительно осуждаю это зверское преступление. Уверен, объединив усилия, мы сможем дать отпор этому злу, а виновники непременно понесут заслуженное наказание.

Народ Абхазии скорбит вместе с российским народом. Сил и стойкости родным и близким пострадавших от теракта. Скорейшего выздоровления раненым. Надеемся, что подобные трагические события не повторятся впредь».

Прочитано 16 раз Последнее изменение Суббота, 23 марта 2024 13:16

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