АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В «КРОКУС СИТИ ХОЛЕЕ» В КРАСНОГОРСКЕ
Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта в «Крокус Сити Холее» в Красногорске.
В телеграмме соболезнования, в частности, говорится:
«Глубоко потрясен известием о трагической гибели невинных людей в результате бесчеловечного и чудовищного террористического акта в Подмосковье.
Решительно осуждаю это зверское преступление. Уверен, объединив усилия, мы сможем дать отпор этому злу, а виновники непременно понесут заслуженное наказание.
Народ Абхазии скорбит вместе с российским народом. Сил и стойкости родным и близким пострадавших от теракта. Скорейшего выздоровления раненым. Надеемся, что подобные трагические события не повторятся впредь».
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