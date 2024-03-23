В телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ . Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта в «Крокус Сити Холее» в Красногорске.

«Глубоко потрясен известием о трагической гибели невинных людей в результате бесчеловечного и чудовищного террористического акта в Подмосковье.

Решительно осуждаю это зверское преступление. Уверен, объединив усилия, мы сможем дать отпор этому злу, а виновники непременно понесут заслуженное наказание.

Народ Абхазии скорбит вместе с российским народом. Сил и стойкости родным и близким пострадавших от теракта. Скорейшего выздоровления раненым. Надеемся, что подобные трагические события не повторятся впредь».