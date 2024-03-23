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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ

Новости Суббота, 23 марта 2024 13:17
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии направил соболезнования председателю правительства России Михаилу Мишустину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

В тексте соболезнования говорится:

«Уважаемый Михаил Владимирович,

шокированы масштабным террористическим актом в концертном зале «Крокус Сити Холл», повлекшим гибель и ранения ни в чем не повинных людей.

Терроризм – тягчайшее преступление, не имеющее срока давности. Безоговорочно осуждаем этот варварский акт. Не сомневаемся, что его организаторы и исполнители понесут справедливое возмездие.

Правительство Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным погибших. Сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления раненным и пострадавшим.

Всегда рядом с народом России.

С уважением,

Александр Анкваб,

22 марта 2024 года.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Суббота, 23 марта 2024 13:20

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