АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ
Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии направил соболезнования председателю правительства России Михаилу Мишустину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
В тексте соболезнования говорится:
«Уважаемый Михаил Владимирович,
шокированы масштабным террористическим актом в концертном зале «Крокус Сити Холл», повлекшим гибель и ранения ни в чем не повинных людей.
Терроризм – тягчайшее преступление, не имеющее срока давности. Безоговорочно осуждаем этот варварский акт. Не сомневаемся, что его организаторы и исполнители понесут справедливое возмездие.
Правительство Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным погибших. Сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления раненным и пострадавшим.
Всегда рядом с народом России.
С уважением,
Александр Анкваб,
22 марта 2024 года.
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