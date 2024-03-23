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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ: НЕТ НИКАКОГО ОПРАВДАНИЯ ЗВЕРСКИМ УБИЙСТВАМ МИРНЫХ ГРАЖДАН

Новости Суббота, 23 марта 2024 13:22
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МИД АБХАЗИИ: НЕТ НИКАКОГО ОПРАВДАНИЯ ЗВЕРСКИМ УБИЙСТВАМ МИРНЫХ ГРАЖДАН

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает искренние соболезнования в связи с ужасающим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Нет никакого оправдания зверским убийствам мирных граждан. Организаторы и исполнители теракта должны понести справедливое наказание.

Трагедия должна получить адекватную оценку мирового сообщества.

Выражаем соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате трагедии.

Желаем сил и выздоровления всем пострадавшим».

МИД Абхазии призвал граждан республики прийти  к Посольству РФ в Абхазии и выразить соболезнования в связи с террактом в Москве.

 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 23 марта 2024 13:40

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