МИД АБХАЗИИ: НЕТ НИКАКОГО ОПРАВДАНИЯ ЗВЕРСКИМ УБИЙСТВАМ МИРНЫХ ГРАЖДАН

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ . Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает искренние соболезнования в связи с ужасающим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Трагедия должна получить адекватную оценку мирового сообщества.

Выражаем соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате трагедии.

Желаем сил и выздоровления всем пострадавшим».

МИД Абхазии призвал граждан республики прийти к Посольству РФ в Абхазии и выразить соболезнования в связи с террактом в Москве.