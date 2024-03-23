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Абхазия Информ

ЗАУПОКОЙНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРОШЛИ ВО ВСЕХ ХРАМАХ АБХАЗИИ

Новости Суббота, 23 марта 2024 13:26
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ЗАУПОКОЙНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРОШЛИ ВО ВСЕХ ХРАМАХ АБХАЗИИ

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа рассказал «Апсны.Иахьа», что с 9 утра 23 марта во всех храмах Абхазии прошли заупокойные богослужения, в том числе в связи с терактом в Крокус Сити Холле.

«Мы поминаем всех, кто ушел из жизни», – сказал он.

По его словам, суббота, это особенный день для всех тех, чья земная жизнь закончилась и перешла в Царство небесное.

«В субботу мы всегда молимся, проходит литургия для всех тех, кто погиб, был убит в авариях, воинах, всех тех, кто защищает свой дом и обезопасил свое имение. Это очень важный аспект, мы молимся за тех, кто защищает свой дом», – сказал Виссарион Аплиаа.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 23 марта 2024 13:27

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