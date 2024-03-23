АЛХАС КВИЦИНИА: ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ НЕ ПОСТРАДАЛИ В ХОДЕ ТЕРАКТА В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ

«Мы решительно осуждаем этот ужасный террористический акт, совершенный в Подмосковье, в результате которого погибли люди и пострадали сотни человек.

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ . Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаса Квициниа прокомментировал ситуацию в «Крокус Сити Холле».

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По предварительной информации, среди погибших и пострадавших нет граждан Республики Абхазия.

Мы находимся на связи с Оперативным штабом, мониторим поступающую информацию.

Посольство Республики Абхазия в Москве будет информировать граждан Абхазии в связи с терактом 22 марта в Подмосковье», – говорится в комментарии.