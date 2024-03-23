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Абхазия Информ

АЛХАС КВИЦИНИА: ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ НЕ ПОСТРАДАЛИ В ХОДЕ ТЕРАКТА В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ

Новости Суббота, 23 марта 2024 13:28
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АЛХАС КВИЦИНИА: ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ НЕ ПОСТРАДАЛИ В ХОДЕ ТЕРАКТА В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаса Квициниа прокомментировал ситуацию в «Крокус Сити Холле».

«Мы решительно осуждаем этот ужасный террористический акт, совершенный в Подмосковье, в результате которого погибли люди и пострадали сотни человек.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По предварительной информации, среди погибших и пострадавших нет граждан Республики Абхазия.

Мы находимся на связи с Оперативным штабом, мониторим поступающую информацию.

Посольство Республики Абхазия в Москве будет информировать граждан Абхазии в связи с терактом 22 марта в Подмосковье», – говорится в комментарии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Суббота, 23 марта 2024 13:31

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