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МИНЗДРАВ АБХАЗИИ: ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ

Новости Суббота, 23 марта 2024 13:31
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МИНЗДРАВ АБХАЗИИ: ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба направил соболезнования министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Глубоко потрясен бесчеловечным, кровавым террористическим актом.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления раненным.

Исполнители и организаторы должны понести самое суровое наказание.

Со своей стороны готовы оказать помощь и содействие в последующей реабилитации пострадавших в результате террористического акта», – отмечено в соболезновании.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 23 марта 2024 13:33

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