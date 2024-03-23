МИНЗДРАВ АБХАЗИИ: ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ
Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба направил соболезнования министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
«Глубоко потрясен бесчеловечным, кровавым террористическим актом.
Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления раненным.
Исполнители и организаторы должны понести самое суровое наказание.
Со своей стороны готовы оказать помощь и содействие в последующей реабилитации пострадавших в результате террористического акта», – отмечено в соболезновании.
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