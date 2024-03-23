В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ОЖИДАЮТ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ КЛУБНИКИ

Сухум. 23 марта 2024. Абхазия-Информ . В селе Пшап Гулрыпшского района благодаря успешной реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 2023» аграрии ожидают богатый урожай клубники. В рамках программы из представленных в Министерство сельского хозяйства 25 проектов 18 были одобрены и уже показывают хорошие результаты.

Рафик Григорян, руководитель районного сельхозуправления, подчеркнул успех одобренных проектов, включая инициативы по выращиванию однолетних и многолетних культур, таких как клубника, различные овощные культуры и цитрусовые. «Проекты, которые не были одобрены в основном из-за неправильного оформления документов, будут пересмотрены в текущем году», – отметил Григорян.

Ярким примером успешной реализации проекта является клубничное хозяйство в селе Пшап местного жителя Саака Папазяна. Благодаря финансированию в размере одного миллиона рублей на участке в один гектар было высажено 70 тысяч корней клубники. «В прошлом году мы собрали 14 тонн ягод. Весь урожай был успешно реализован на оптовом рынке в Сочи, что стало возможным после подписания прямых контрактов с оптовиками, – сказал Папазян. – В нынешнем году мы также написали бизнес-план, чтобы расширить свое хозяйство. Государство и этот проект одобрило».

На участке занято 25 человек, преимущественно местные жители. Основные работы начнутся в середине апреля. Выращивание клубники сопряжено и с борьбой с насекомыми-вредителями, в частности, с клещом трипс.

«Мы успешно справляемся с этой проблемой, обрабатывая саженцы специальными препаратами», – отметил фермер.

Управляющий клубничного хозяйства выразил благодарность органам власти за поддержку и призвал молодёжь заниматься сельским хозяйством. «У нас очень плодородная земля, на которой можно выращивать разнообразные культуры», – сказал он.

Подобные инициативы свидетельствуют о потенциале и перспективах развития аграрного сектора в районах. Они не только обеспечивают население сельхозпродуктами, но и создают новые рабочие места, стимулируя экономическое развитие в целом по стране.