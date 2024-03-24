ЯВКА С ПОВИННОЙ
Сухум. 24 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД по г. Сухум склонен к явке с повинной и доставлен в правоохранительные органы подозреваемый в убийстве гражданина Ханазарян А. С., имевшем место 20 марта в г. Сухум, Сергегия Тенгиз Игоревич, 1982 г.р.
Последний дал признательные показания по данному факту и водворен в ИВС МВД.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Сергегия Т. И. по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит прокуратура г. Сухум.