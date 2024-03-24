ЯВКА С ПОВИННОЙ

Сухум. 24 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД по г. Сухум склонен к явке с повинной и доставлен в правоохранительные органы подозреваемый в убийстве гражданина Ханазарян А. С., имевшем место 20 марта в г. Сухум, Сергегия Тенгиз Игоревич, 1982 г.р.