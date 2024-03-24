У ЖИТЕЛЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 24 марта 2024. Абхазия-Информ . У жителя поселка Бзыбь Гагрского района Арабова Аркадия Григорьевича 1991 г.р. в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на контрольном пункте милиции «Мюссера» сотрудники уголовного розыска данного подразделения изъяли незаконно приобретенное и носимое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Изъятое оружие является пистолетом системы «Макарова» калибра 9 мм, переделанным кустарным способом из охолощенного в боевой, технически исправным и к производству выстрелом пригодным, а боеприпасы к нему являются боевыми. Так же технически исправна и пригодна к производству взрыва ручная граната.

В отношении гражданина Арабова по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РА группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.