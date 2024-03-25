НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 25 марта 2024. Абхазия-Информ . В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Псоу» должностные лица ГТК Абхазии досмотрели автомобиль Toyota Alphard, за рулем которого находился гражданин РА Кварчия А.Ю. В машине обнаружены пять аппаратов для извлечения криптовалюты, а также комплектующие к ним: два вентилятора, хеш плата, три кабеля.

Два аппарата и комплектующие были спрятаны под обшивкой в задней части салона, остальные аппараты помещены в отсек для запасного колеса в днище автомобиля.

Оборудование для добычи криптовалюты изъято. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.