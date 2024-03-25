ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗРЕШИТЬ ГМС ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ

Сухум. 25 марта 2024. Абхазия-Информ . Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, на котором депутаты рассмотрели предложения президента Аслана Бжания об избрании на должность судьи Военного суда РА Саиды Амичба и об избрании на должность судьи Гагрского районного суда Лианы Агрба.

Комитет принял решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии утвердить представленные кандидатуры на соответствующие должности.

Участники заседания рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия». Авторы законопроекта предлагают позволить Государственной миграционной службе Абхазии (ГМС) до введения в действие миграционных карт, выдаваемых при въезде иностранным гражданам Пограничным отрядом СГБ РА, осуществлять учет иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу.

«Это будет способствовать наличию полной базы данных обо всех въезжающих в Республику Абхазия и выезжающих из Республики Абхазия иностранных гражданах, снижению роста фактов нелегальной миграции», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях» предусматривает оперативное рассмотрение административных протоколов, составляемых сотрудниками Государственной миграционной службы за нарушение режима пребывания (проживания) и осуществления трудовой деятельности, ответственность за которое предусмотрено статьями 1724 и 1726 КоАП РА.

По мнению авторов законопроекта, данные статьи КоАП целесообразно представить для рассмотрения Государственной миграционной службе, что позволило бы после составления административного протокола, без передачи в суды Абхазии, незамедлительно выносить постановление о привлечении к административной ответственности на местах, в пунктах пропуска через государственную границу, с последующим контролем за оплатой административного штрафа в терминале и выездом иностранного гражданина за пределы республики.

В обсуждении данных законопроектов приняли участие заместитель начальника ГМС Вячеслав Бганба и начальник правового отдела ГМС Мадина Маргания.

Члены комитета приняли решение вынести данные законопроекты на заседание сессии Парламента для принятия их в первом чтении.

Предметом обсуждения в профильном комитете стал и проект части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия и проект закона Республики Абхазия «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия». Проект части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия преследует цели восполнения пробелов в нормативно-правовом регулировании и совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также совершенствования правовой базы и установления новых правовых норм и правовых принципов регулирования интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение вынести данные законопроекты на заседание сессии Парламента для принятия их в третьем чтении.