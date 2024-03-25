В ПУНКТЕ ПРОПУСКА МАПП «АДЛЕР» УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Сухум. 25 марта 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с обращением представителя Федеральной таможенной службы России в Республике Абхазия Государственный таможенный комитет Республики Абхазия информирует, что в связи с выявлением большого количества нарушений, связанных с несоблюдением гражданами Абхазии условий временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС автомобильных транспортных средств для личного пользования, в части несоблюдения условий сроков временного ввоза, а также незаконной передачей (продажей) транспортных средств на территории Российской Федерации, должностными лицами Федеральной таможенной службы в пункте пропуска МАПП «Адлер» будет усилен таможенный контроль за соблюдением гражданами Республики Абхазия условий и требований временного ввоза легковых автотранспортных средств, сообщает ГТК Абхазии.