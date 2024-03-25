ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ АБХАЗИИ АРТУРА ЧИТАНАВА

Сухум. 25 марта 2024. Абхазия-Информ . В Генеральной прокуратуре торжественно была открыта мемориальная доска в честь погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Героя Абхазии Артура Читанава. Старший советник юстиции А.Н. Читанава был прокурором отдела по надзору за исполнением законов и хозяйственной деятельности, социальной и экологических сферах прокуратуры Абхазской АССР, затем был назначен помощником прокурора город Сухум, а с сентября 1991 года работал помощником прокурора по рассмотрению гражданских дел в судах прокуратуры Абхазской АССР и прокурором отдела общего надзора прокуратуры Абхазии.

С первых дней войны А.Н. Читанава находился в рядах защитников Отечества, встретил врага на Красном мосту в городе Сухум. Со дня образования Гумистинского фронта с августа 1992 года был начальником Особого отдела фронта Сухумского направления. Принимал участие во всех боевых операциях фронта. Первыми в разведку в тыл врага пошел вместе с Мухаммедом Килба. По рассказам бойцов известно, что, руководя спецслужбой, Читанава Артур разоблачил несколько агентов вражеских специальных служб.

Непосредственно участвовал в боевых операциях в населенных пунктах Цугуровка, Ахбюк, Шрома, а также на Сухумской горе, в ходе которых была уничтожена бронетехника и живая сила противника.

А.Н., Читанава являясь заместителем командира 2-го резервного батальона 2-го полка, 24 сентября 1993 года при очередном штурме Сухумской горы, удерживаемой противником, повел за собой батальон в количестве 45 человек, и храбро сражаясь за Родину погиб 25 сентября 1993 года.

А.Н. Читанава был женат, отец двух сыновей.

Указом Президента Республики Абхазия за №81 от 30 сентября 1996 года Читанава Артуру Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Абхазии.

15 марта 2006 года решением Администрации г. Сухум часть улицы Набережной махаджиров (от здания спортзала «Спартак» до устья р. Басла) переименована в честь имени Героя Абхазии Артура Читанава.