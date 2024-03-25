ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 39 ВОДИТЕЛЕЙ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
Сухум. 25 марта 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1648 нарушений правил дорожного движения, из которых 135 – нарушение норм тонирования автостекол. 39 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.
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