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Абхазия Информ

СОТРУДНИКАМИ УКОН МВД ПРЕСЕЧЕН КРУПНЫЙ КАНАЛ ПОСТАВОК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Понедельник, 25 марта 2024 20:08
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СОТРУДНИКАМИ УКОН МВД ПРЕСЕЧЕН КРУПНЫЙ КАНАЛ ПОСТАВОК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 25 марта 2024. Абхазия-Информ. К уголовной ответственности привлечены соучастники преступной группы, обвиняемые в сбыте на территории Республики Абхазия наркотических средств в особо крупном размере. Двое граждан Российской Федерации и житель Очамчырского района были задержаны в результате разработки и реализации комплекса оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД.

Пичкурова Софья Богдановна, 2000 г.р. незаконно хранила при себе свертки с наркотическим средством «каннабис», которые были изъяты сотрудниками милиции при ее личном досмотре, проводимом в одном из служебных кабинетов УКОН в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием задержанной, гражданка Пичкурова указала на места ранее сделанных ею закладок с наркотическим веществом. Закладки с наркотиком женщина осуществляла по ул. Чалмаз в «Новом районе» города Сухум, а также непосредственно в подъезде многоквартирного жилого дома по данному адресу.

Второй соучастник преступной группы Сигеев Максим Андреевич, 1992 г.р. до момента его задержания сотрудниками УКОН МВД успел сделать закладки с наркотическим веществом, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками милиции в ходе осмотра местности, так же вблизи жилого сектора, в подъезде многоквартирного дама по ул. Чалмаз в г. Сухум. Ранее, при приличном досмотре у гражданина Сигеева были изъяты заизолированные свертки с наркотическим средством «метадон».

Как пояснил задержанный, с Софьей Пичкуровой они прибыли из Краснодара непосредственно для реализации данного наркотического средства, которое уже находилось в квартире, куда они заселились. Организацию всего процесса вел координатор Евгений, привез их в Сухум на своем автомобиле по просьбе координатора человек по имени «Джоник», который впоследствии доставил еще одну партию наркотиков в трех обрезках шлангов. Так же Сигеев уточнил, что указания мест для осуществления закладок с наркотиком для последующего сбыта сообщники получали от координатора посредством мессенджера «Telegram», а вся реализация наркотических средств проходила через канал «Череп».

Основную массу предназначенных к сбыту на территории Абхазии наркотических средств и фасовочный материал сотрудники УКОН МВД обнаружили и изъяли при обследовании квартиры в доме №10 по ул. Чалмаз, где временно проживали граждане Сигеев и Пичкурова.

Наркотическое вещество хранилось в заизолированных полиэтиленовых свертках, а также в резиновых шлангах. В общей сложности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН МВД изъято порядка 443 с половиной граммов наркотических средств – это метадон, мефедрон, кокаин и каннабис.

Установлено, что организатором поставок наркотических средств в Абхазию по наркоканалу «Череп» является гражданин Российской Федерации Евгений Садовский, а доставку более 135 граммов «метадона» и порядка 254 граммов «мефедрона» осуществил гражданин Республики Абхазия Антия Вепхвия Юрьевич, 1974 г.р. под псевдонимом «Джоник».

Последний так же задержан сотрудниками УКОН МВД. При личном досмотре у мужчины изъяты готовые к реализации свертки с наркотическим средством «метадон».

Согласно материалам уголовного дела Евгений Садовский, находясь в городе Краснодар, руководствуясь мотивом незаконного личного корыстного обогащения, создал устойчивую организованную группу с целью совершения на территории Республики Абхазия незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. В преступную группу вошли жители того же города Максим Сигеев и Софья Пичкурова, иные неустановленные лица, а также житель с. Ачгуара Очамчырского района Вепхвия Антия.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 25 марта 2024 20:10

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