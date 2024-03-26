МВД УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ . По указанию министра внутренних дел Роберта Киут с 17 часов и до особого распоряжения по всей территории республики сотрудниками подразделений Госавтоинспекции министерства внутренних при силовой поддержке оперативных служб ведомства проводятся усиленные рейды, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения и обеспечение правопорядка в целом.

Ответственный от руководства за проводимые мероприятия заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа.

Личному составу поставлены задачи по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений. В частности, выявлению лиц, управляющих автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, а также водителей, передвигающихся на автомобилях без государственных регистрационных знаков, с нарушением норм светопропускаемости стекол.

Оперативные службы особо ориентированы на установление и задержание разыскиваемых лиц, выявление фактов незаконного хранения огнестрельного оружия и иных запрещенных предметов и веществ.

Усиленные рейдовые мероприятия проводятся системно методом ротации подразделений территориальных органов внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.