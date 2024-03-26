 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МВД УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Вторник, 26 марта 2024 15:13
Оцените материал
(0 голосов)
МВД УСИЛИВАЕТ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. По указанию министра внутренних дел Роберта Киут с 17 часов и до особого распоряжения по всей территории республики сотрудниками подразделений Госавтоинспекции министерства внутренних при силовой поддержке оперативных служб ведомства проводятся усиленные рейды, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения и обеспечение правопорядка в целом.

Ответственный от руководства за проводимые мероприятия заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа.

Личному составу поставлены задачи по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений. В частности, выявлению лиц, управляющих автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, а также водителей, передвигающихся на автомобилях без государственных регистрационных знаков, с нарушением норм светопропускаемости стекол.

Оперативные службы особо ориентированы на установление и задержание разыскиваемых лиц, выявление фактов незаконного хранения огнестрельного оружия и иных запрещенных предметов и веществ.

Усиленные рейдовые мероприятия проводятся системно методом ротации подразделений территориальных органов внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 26 марта 2024 15:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКАМИ УКОН МВД ПРЕСЕЧЕН КРУПНЫЙ КАНАЛ ПОСТАВОК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.