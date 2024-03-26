ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия информирует: в соответствии с обращением представителя Федеральной таможенной службы России в Республике Абхазия, в связи с выявлением большого количества нарушений, связанных с несоблюдением гражданами РА условий временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС автомобильных транспортных средств для личного пользования, в части несоблюдения условий сроков временного ввоза, а также незаконной передачей (продажей) транспортных средств на территории Российской Федерации, должностными лицами Федеральной таможенной службы в пункте пропуска МАПП «Адлер» будет усилен таможенный контроль за соблюдением гражданами Республики Абхазия условий и требований временного ввоза легковых автотранспортных средств.