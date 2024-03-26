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Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 17 БЛОКОВ СИГАРЕТ

Новости Вторник, 26 марта 2024 15:19
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НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 17 БЛОКОВ СИГАРЕТ

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. В ходе досмотра автомобиля Ford Galaxy, направлявшегося из Абхазии в Российскую Федерацию, должностные лица ГТК обнаружили незадекларированную табачную продукцию – 17 блоков сигарет. Они были приобретены ранее в одном из магазинов беспошлинной торговли Duty Free, расположенных на абхазо-российской границе.

За рулем машины находилась гражданка РФ Костанян Т.Р.

Сигареты изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 26 марта 2024 15:20

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