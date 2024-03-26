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Абхазия Информ

КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «МОЛОДЫЕ ГОЛОСА – 2024»

Новости Вторник, 26 марта 2024 15:21
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КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ АБХАЗСКОЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «МОЛОДЫЕ ГОЛОСА – 2024»

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. 28-29 марта Республиканский Центр народного творчества Абхазии им. И. Е. Кортуа проводит Республиканский конкурс исполнителей абхазской эстрадной песни «Аҿар рыбжьы – 2024» («Молодые голоса»). Цели мероприятия: содействие дальнейшему развитию абхазской эстрадной песни; выявление талантливой молодежи с целью её дальнейшего продвижения; воспитание молодого поколения на основе лучших достижений абхазской и мировой музыки. привлечение внимания государства и учреждений культуры к проблемам творческой молодёжи и состоянию абхазской эстрады на современном этапе.

Конкурс состоится в Абхазской Государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.   Мастерство конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого входят известные поэты, композиторы и квалифицированные специалисты по вокалу.

Конкурс будет проводиться в четырех возрастных группах: от 5 до 8 лет, от 9 до 10 лет; от 11 до 13 лет; от 14 до 19 лет. Участники конкурса представят на суд жюри один номер на абхазском языке.

Гала-концерт, в котором выступят лауреаты конкурса, состоится в Абхазской Госфилармонии 29 марта в 18:00.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 26 марта 2024 15:24

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