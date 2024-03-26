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Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АТОР РОМАШКИН ОБЪЯСНИЛ РАСХОДЫ РОССИИ НА АЭРОПОРТ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 26 марта 2024 15:24
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АТОР РОМАШКИН ОБЪЯСНИЛ РАСХОДЫ РОССИИ НА АЭРОПОРТ В АБХАЗИИ

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. Россия потратит миллиарды рублей на реконструкцию аэропорта «Сухум» в Абхазии для того, чтобы у россиян появилось новое направление для туризма и отдыха, заявил aif.ru вице-президент Ассоциация туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, турпоток в эту страну ежегодно растет.

«Туристический поток в Абхазию превышает 2 млн человек в год, в основном это отдых на берегу моря. С северо-западной стороны, в Сочи, работает аэропорт Адлер, откуда люди добираются на автомобилях и автобусах до Гагры и Пицунды. Это около часа езды. До Сухума, где также есть хорошие отели и пляжный отдых, ехать более двух часов. Открытие аэропорта там позволит сократить время в дороге для туристов, а также будет очень полезен жителям Абхазии. Полеты из России и обратно станут комфортнее», – рассказал он.

Аэропорт «Сухум» работал в советское время, однако затем долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, и нуждается в капитальном ремонте, а также инвестициях, отметил Сергей Ромашкин.

«Сейчас помимо Гагры и Пицунды для туристов активно развивается юго-восточная часть Абхазии, поэтому открытие авиасообщение повлияет в первую очередь на эту часть страны. Сам Сухум тоже вполне себе туристический город, уже принимает сотни тысяч отдыхающих в год. Места размещения там разного уровня, есть классные отели. Так что обновленный аэропорт будет загружен и сыграет важную роль в развитии туризма в Абхазии», – добавил вице-президент АТОР.

Ранее препятствием для реконструкции аэропорта «Сухум» был не только недостаток инвестиций, но и угроза санкций в отношении авиакомпаний, поскольку Международная организация гражданской авиации (ИКАО) считает Абхазию частью Грузии. При этом аэропорт имеет двойное назначение, и может использоваться не только гражданской авиацией. Первый пробный рейс из России в Абхазию ожидается уже в 2024 году, заявили в Минэкономразвития РФ.

Замглавы ведомства Дмитрий Вольвач оценил инвестиции в реконструкцию аэропорта в 12 млрд рублей. Финансовая помощь России составит 5,6 млрд рублей. Средства будут направлены также на развитие социально-экономического развития и осуществление бюджетных инвестиций в рамках заключенных двусторонних межправительственных соглашений, сказал он.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 26 марта 2024 15:28

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