В СЕЛЕ БАБЫЩИРА СТРОИТСЯ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

Сухум. 26 марта 2024. Абхазия-Информ. В селе Бабыщира Гулрыпшского района, на правобережной части реки Кодор, с лета 2023 года ведется масштабное строительство модульного завода по производству бутилированной питьевой воды. Этот проект, представляющий собой комплекс из пяти модулей с собственным складом и логистическим центром, уже находится на активной стадии реализации: завершено строительство первого завода, готового к установке оборудования, доставленного из Турции.

«У нас подведены уже наружные сети, линии, сделано 40% от всего строительного объёма по всей площадке. Работы завершатся в течение года», – сказал Александр Рябухин, представитель генерального подрядчика «Актив-Строй».

По его мнению, этот инвестиционный проект является уникальным для Абхазии из-за масштабов производимой продукции и ее качества. Завод планирует выпускать 1143 паллеты готовой продукции ежедневно.

«Подрусловая вода Кодора является очень качественной. Все исследования, проводившиеся на данной территории и в подземном хранилище, показали высокие результаты. Даже многие европейские специалисты, которые видели эти отчёты, были очень удивлены. Поэтому и было принято решение по строительству данного предприятия», – отметил Рябухин.

Строительство осуществляется с соблюдением строгих стандартов, включая двойной контроль качества строительных материалов и инертных веществ, при этом основная проблематика – отсутствие в республике должного строительного контроля. Работы ведутся в тесном сотрудничестве с Госстандартом Абхазии. «Сейчас практически все исследования мы вынуждены проводить в лаборатории города Сочи. Есть промежуток времени, за который те же инертные материалы нужно подвергнуть исследованиям и на них должны выдаваться сертификаты», – подчеркнул он.

Госстандарт Абхазии ведет переговоры с Росстандартом и Минстроем России по созданию лаборатории для повышения качества и уровня строительного контроля на территории республики.

Инвестиции в проект, исходящие преимущественно из РФ, способствуют развитию местной экономики, созданию рабочих мест и улучшению инфраструктуры.

«Весь инертный материал –бетон, щебень, песок – мы приобретаем в Абхазии. Ламинированную фанеру, даже если она произведена в России, мы также берем у местных предпринимателей. Еще около 80% рабочих мест занимают граждане Абхазии. Мы стараемся набирать местных и обучать их, чтобы они в дальнейшем могли реализовать себя в строительстве», – сказал представитель генподрядчика.

Генеральный директор завода Алхас Каджая выразил надежду, что завод будет запущен в ближайшее время.

«В конце этого месяца приедут специалисты, наладят оборудование и проведут первые пуско-наладочные работы. На данном этапе планируется запустить один из модулей, который будет выдавать продукцию объемом 12 тысяч бутылок в час», – сказал Каджая.

На территории предприятия на первом этапе пробурили три скважины. Планируется еще две более глубокие (до 100 м) для эксплуатации артезианских вод.

По словам гендиректора Алхаса Каджая, несмотря на то, что все линии предприятия автоматизированы, будет создано более 200 рабочих мест.

«Уже формируется коллектив. Люди, проживающие в близлежащих районах, видя, что мы что-то строим, приходят и просят принять их на работу. Они рады, что в этом селе появился такой завод», – сказал Алхас Каджая.

Предприятие не только оживит экономику региона, но и станет поставщиком качественной питьевой воды как на внутреннем, так и на международном рынках, подтверждая статус Абхазии как региона с высококачественными природными ресурсами.

«Завод будет играть ключевую роль в экспорте абхазской воды не только в Российскую Федерацию. Уже ведутся переговоры с такими странами, как Джибути, Алжир и Вьетнам», – добавил он.

Александр Рябухин отмечает, что в республике у части общества присутствует страх перед инвестициями.

«Инвестиции – это ощущение, что кто-то извне хочет вас купить. На самом деле это не является действительностью по причине того, что это направление всего мира. Все страны борются за привлечение инвесторов. Есть промышленные, гражданские инвестиции, инвестиции в инфраструктуру и другие. Они помогают запускать экономику. Будут инвестиции – будут налоги и рабочие места. Будут налоги – будут дороги. Будет наконец-то бесперебойный свет, больше дополнительных средств у государства для реализации социальных программ. Плюс – привлечение современных технологий в страну», – рассказал А.Рябухин.

Этот инвестиционный проект несет ряд преимуществ для Абхазии: рабочие места, гарантированная заработная плата, налоги в государственный бюджет, таможенные пошлины, создание узнаваемого бренда для улучшения имиджа страны.